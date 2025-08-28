DGS tercih kılavuzu 2025: DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

DGS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve kılavuz ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercih ekranı erişime açıldı. Erişime açılan DGS tercih ekranı, 4 yıllık lisans bölümü hayali kuran adaylar için kritik öneme sahip. Adaylar, 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturacak. DGS tercih işlemleri, 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, 2025 DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayları için 2025 tercih dönemi başladı. 2 yıllık ön lisans mezunları, ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzda yer alan 4 yıllık lisans programlarını inceleyerek, puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapabilecek. Bu yıl adaylar için taban puanlar ve kontenjanlar, özellikle popüler bölümlerde yoğun rekabet anlamına geliyor. İşte 4 yıllık programlarda en çok tercih edilen bölümlerin kontenjanları.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) Yükseköğretim Lisans Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlandı.

2025-DGS Yükseköğretim Lisans Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine ait güncel taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjan sayıları ve özel koşullar detaylı şekilde yer alıyor.

Adaylar, tercih sürecinde bu kılavuzu dikkatle inceleyerek hatasız ve bilinçli bir tercih yapma imkânı bulacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJAN LİSTESİ 2025

DGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte dikey geçiş yapılacak 4 yıllık lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılıyor.

Mühendislik, hukuk, sağlık, fen bilimleri, iletişim ve sosyal bilimler gibi alanlarda en çok tercih edilen bölümlerin 2025 yılı güncel verileri görüntülenebilecek.

2025 DGS tercih dönemi, adayların 4 yıllık üniversite yolculuğunda belirleyici rol oynayacak. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli hareket etmek, başarı sıralaması doğrultusunda gerçekçi tercihlerde bulunmak büyük önem taşıyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) yani ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.

