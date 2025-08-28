DGS tercih kılavuzu 2025: DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi
DGS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve kılavuz ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercih ekranı erişime açıldı. Erişime açılan DGS tercih ekranı, 4 yıllık lisans bölümü hayali kuran adaylar için kritik öneme sahip. Adaylar, 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturacak. DGS tercih işlemleri, 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, 2025 DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayları için 2025 tercih dönemi başladı. 2 yıllık ön lisans mezunları, ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzda yer alan 4 yıllık lisans programlarını inceleyerek, puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapabilecek. Bu yıl adaylar için taban puanlar ve kontenjanlar, özellikle popüler bölümlerde yoğun rekabet anlamına geliyor. İşte 4 yıllık programlarda en çok tercih edilen bölümlerin kontenjanları.