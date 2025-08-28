DGS tercih kılavuzu 2025: DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayları için 2025 tercih dönemi başladı. 2 yıllık ön lisans mezunları, ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzda yer alan 4 yıllık lisans programlarını inceleyerek, puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapabilecek. Bu yıl adaylar için taban puanlar ve kontenjanlar, özellikle popüler bölümlerde yoğun rekabet anlamına geliyor. İşte 4 yıllık programlarda en çok tercih edilen bölümlerin kontenjanları.