DGS tercih kılavuzu bekleniyor: 2025 DGS tercihleri ne zaman, taban puanlar ve kontenjanlar açıklandı mı?
DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce aday sınavlarda ter döktü. DGS sınav sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edilirken adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puanları, başarı sıralamaları belli oldu. Adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. DGS tercih işlemleri osym.gov.tr adresinden yapılacak.
DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık bölümler ve kontenjanlar yer alacak. Adaylar geçiş yapmak istedikleri bölümlerde yer olup olmadığını kılavuzla birlikte kontrol edecek. Tercihlerinde değişiklik ve düzenleme yapmak isteyen adaylar tercih takvimi içerisinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebilecek. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri benzer şekilde kılavuzda yer alacak.