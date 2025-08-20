DGS tercih kılavuzu bekleniyor: 2025 DGS tercihleri ne zaman, taban puanlar ve kontenjanlar açıklandı mı?

DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık bölümler ve kontenjanlar yer alacak. Adaylar geçiş yapmak istedikleri bölümlerde yer olup olmadığını kılavuzla birlikte kontrol edecek. Tercihlerinde değişiklik ve düzenleme yapmak isteyen adaylar tercih takvimi içerisinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebilecek. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri benzer şekilde kılavuzda yer alacak.