DGS tercih kılavuzu bekleniyor: 2025 DGS tercihleri ne zaman, taban puanlar ve kontenjanlar açıklandı mı?

DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce aday sınavlarda ter döktü. DGS sınav sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edilirken adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık puanları, başarı sıralamaları belli oldu. Adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. DGS tercih işlemleri osym.gov.tr adresinden yapılacak.

DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık bölümler ve kontenjanlar yer alacak. Adaylar geçiş yapmak istedikleri bölümlerde yer olup olmadığını kılavuzla birlikte kontrol edecek. Tercihlerinde değişiklik ve düzenleme yapmak isteyen adaylar tercih takvimi içerisinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebilecek. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri benzer şekilde kılavuzda yer alacak. 

DGS TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 1 hafta sonra tercih süreci başlamıştı. ÖSYM’nin bu hafta içerisinde DGS tercih kılavuzunu adaylarla paylaşması bekleniyor.

DGS TABAN PUANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

DGS taban puanları, kontenjan yer alan üniversitenin bir önceki yıl en düşük kaç puanla alım yaptığını ifade ediyor. 2025 taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Adaylar ise 2024 yılındaki taban puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. 2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin en düşük (taban) puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.

