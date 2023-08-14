DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den 2023 DGS tercihleri açıklaması bekleniyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) organize ettiği 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesi ile şimdi de tercih süreci ve tercihlere yön verecek kılavız gündeme geldi. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den 2023 DGS tercihleri açıklaması bekleniyor - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki tercih etabı şimdi adayların gündeminde. İşte, 2023 DGS tercih kılavuzu ve tercih takvimine dair son gelişmeler...

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DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den 2023 DGS tercihleri açıklaması bekleniyor - 2

2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Öte yandan, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları da ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den 2023 DGS tercihleri açıklaması bekleniyor - 3

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den 2023 DGS tercihleri açıklaması bekleniyor - 4

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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