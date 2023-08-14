DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den 2023 DGS tercihleri açıklaması bekleniyor
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) organize ettiği 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesi ile şimdi de tercih süreci ve tercihlere yön verecek kılavız gündeme geldi. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki tercih etabı şimdi adayların gündeminde. İşte, 2023 DGS tercih kılavuzu ve tercih takvimine dair son gelişmeler...