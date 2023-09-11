DGS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM DGS 2023 yerleştirme sonuçları sorgulama)

DGS TERCİH SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

2023 DGS YERLEŞTİRME SONUCU İÇİN TIKLAYIN