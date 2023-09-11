DGS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM DGS 2023 yerleştirme sonuçları sorgulama)

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, DGS yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM DGS 2023 yerleştirme sonuçları sorgulama) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) sitesinden yapılan 2023 DGS tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. 2023 DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.

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DGS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM DGS 2023 yerleştirme sonuçları sorgulama) - 2

DGS TERCİH SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

2023 DGS YERLEŞTİRME SONUCU İÇİN TIKLAYIN

DGS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM DGS 2023 yerleştirme sonuçları sorgulama) - 3

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt sürecinin ayrıntılarına da duyuruda yer verildi. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. 


DGS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM DGS 2023 yerleştirme sonuçları sorgulama) - 4

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

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