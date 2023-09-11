DGS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM DGS 2023 yerleştirme sonuçları sorgulama)
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, DGS yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) sitesinden yapılan 2023 DGS tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. 2023 DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.