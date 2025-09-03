DGS tercih sonuçları ekranı 2025: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS tercih sonuçları için kritik heyecan başladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreci tamamlandı ve şimdi binlerce aday sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına yükseltmek isteyen öğrenciler için kritik öneme sahip olan DGS’de, tercih maratonunun ardından gözler ÖSYM’den gelecek duyuruya çevrildi. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?