DGS tercih sonuçları ekranı 2025: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2025 DGS tercih sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından yürütülen tercih işlemlerinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday, “DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

DGS tercih sonuçları ekranı 2025: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 DGS tercih sonuçları için kritik heyecan başladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreci tamamlandı ve şimdi binlerce aday sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına yükseltmek isteyen öğrenciler için kritik öneme sahip olan DGS’de, tercih maratonunun ardından gözler ÖSYM’den gelecek duyuruya çevrildi. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

DGS tercih sonuçları ekranı 2025: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM

2025 yılı DGS sınavı ve tercih takvimi kapsamında, ÖSYM genellikle tercih sonuçlarını birkaç hafta içinde duyuruyor. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra değerlendirme sürecine giriliyor ve adayların yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılıyor. Bu nedenle 2025 DGS tercih sonuçlarının Eylül ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor.

DGS tercih sonuçları ekranı 2025: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇLARA NASIL BAKILACAK?

DGS tercih sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek. Sonuç belgesinde adayın yerleşip yerleşmediği, kazanılan bölüm ve üniversite bilgileri yer alacak.

DGS tercih sonuçları ekranı 2025: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KAYIT SÜRECİ NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Adaylar, ÖSYM’nin belirleyeceği takvim doğrultusunda elektronik kayıt (e-kayıt) veya doğrudan üniversiteye başvuru yöntemiyle kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kayıt sürecini kaçıran adayların haklarını kaybetmemesi için açıklanan tarihlere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER