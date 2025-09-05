DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2025 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak tercih sonuçlarına çevirdi. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, tercihlerin sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih sonuçları, adayların hangi üniversite ve bölümlerde eğitim hayatlarına devam edeceklerini belirleyecek. Peki, 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
