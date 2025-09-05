DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2025 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

2025 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllara bakıldığında, tercih sonuçlarının genellikle tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonraki 2-3 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor.



Buna göre; 2025 DGS tercih sonuçlarının da Eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru ile belli olacak.