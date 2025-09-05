DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de: 2025 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak tercih sonuçlarına çevirdi. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, tercihlerin sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih sonuçları, adayların hangi üniversite ve bölümlerde eğitim hayatlarına devam edeceklerini belirleyecek. Peki, 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 4 Eylül'de tamamlanan DGS tercih işlemlerinin ardından artık adaylar gözlerini tercih sonuçlarının duyurulacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından açıklanacak tercih sonuçlarıyla birlikte, üniversitelerin ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların dört yıllık bölümlere geçiş talebi belli olacak. Peki, 2025 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

2025 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllara bakıldığında, tercih sonuçlarının genellikle tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonraki 2-3 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor.

Buna göre; 2025 DGS tercih sonuçlarının da Eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru ile belli olacak.

DGS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların yerleştirildikleri üniversite ve bölümler belli olacak. Yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile üniversitelerin belirlediği tarihlerde tamamlayacak.

Kayıt işlemleri hem e-Devlet üzerinden online olarak hem de üniversitelere şahsen başvuru yoluyla yapılabilecek. Kayıtların ardından boş kontenjanların duyurulmasıyla ek tercih süreci başlayacak.

