DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS yerleştirme sonuçları bekleniyor

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) yerleştirme sonuçları, tercih işlemlerini online olarak tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Sonuçlar için beklemede olan adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS yerleştirme sonuçları bekleniyor - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) sitesinden yapılan 2023 DGS tercih işlemlerinin ardından şimdi de sonuçlar bekleniyor. ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri devam ederken adaylar, açıklandığında yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. İşte, 2023 DGS tercih sonuçlarında son bilgiler...

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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS yerleştirme sonuçları bekleniyor - 2

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçları, tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanmıştı.

Buna göre; Bu yıl 5 Eylül'de tamamlanan DGS tercih işlemlerinin ardından 2 hafta içinde sonuçların duyurulması bekleniyor.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS yerleştirme sonuçları bekleniyor - 3

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS yerleştirme sonuçları bekleniyor - 4

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarını bekleyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusu sonrasında "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

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