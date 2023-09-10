DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS yerleştirme sonuçları bekleniyor
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) yerleştirme sonuçları, tercih işlemlerini online olarak tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Sonuçlar için beklemede olan adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) sitesinden yapılan 2023 DGS tercih işlemlerinin ardından şimdi de sonuçlar bekleniyor. ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri devam ederken adaylar, açıklandığında yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. İşte, 2023 DGS tercih sonuçlarında son bilgiler...