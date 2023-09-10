DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS yerleştirme sonuçları bekleniyor

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçları, tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanmıştı.



Buna göre; Bu yıl 5 Eylül'de tamamlanan DGS tercih işlemlerinin ardından 2 hafta içinde sonuçların duyurulması bekleniyor.