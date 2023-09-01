DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 DGS tercihlerinde son durum

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı.



Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.