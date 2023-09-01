DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 DGS tercihlerinde son durum

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos ile 5 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemlerini sona erdiren ve beklemeye geçen adaylar da sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 DGS tercihlerinde son durum - 1

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 29 Ağustos-5 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Tüm gözler tercihlerin ardından bu kez de yerleştirme sonuçlarında olacak. İşte, 2023 DGS yerleştirme sonuçlarında son durum...

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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 DGS tercihlerinde son durum - 2

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 DGS tercihlerinde son durum - 3

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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