DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 DGS tercihlerinde son durum
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos ile 5 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemlerini sona erdiren ve beklemeye geçen adaylar da sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 29 Ağustos-5 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Tüm gözler tercihlerin ardından bu kez de yerleştirme sonuçlarında olacak. İşte, 2023 DGS yerleştirme sonuçlarında son durum...