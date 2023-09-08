DGS tercih sonuçları sorgulama 2023: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları, 5 Eylül'de tamamlanan DGS tercihlerinin ardından sorgulanıyor. İki yıllık üniversite ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, üniversite tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 DGS tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden tercihlerini yapan adaylar tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de açıklanan DGS tercih sonuçlarının 2023 yılında açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?