DGS tercih sonuçları sorgulama 2023: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları, 5 Eylül'de tamamlanan DGS tercihlerinin ardından sorgulanıyor. İki yıllık üniversite ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, üniversite tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları sorgulama 2023: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2023 DGS tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden tercihlerini yapan adaylar tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de açıklanan DGS tercih sonuçlarının 2023 yılında açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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DGS tercih sonuçları sorgulama 2023: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçları, tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanmıştı.

Buna göre; Bu yıl 5 Eylül'de tamamlanan DGS tercih işlemlerinin ardından 2 hafta içinde sonuçların duyurulması bekleniyor.

DGS tercih sonuçları sorgulama 2023: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS tercih sonuçları sorgulama 2023: DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarını bekleyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusu sonrasında "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

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