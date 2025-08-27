DGS tercih tarihleri: 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu bekleniyor!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) uygulaması 20 Temmuz'da gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos günü adaylara sunuldu. DGS puanlarını öğrenen meslek yüksekokulu mezunları ise dikey geçiş yapacakları 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını bekliyor. DGS tercih döneminde öğrenciler, kılavuz eşliğinde listelerini hazırlayacak. Tercihler, ÖSYM'nin paylaşacağı tablolara göre yapılacak. 2025 DGS tercih tarihleri...
ÖSYM tarafından, DGS ile lisans bölümlerine geçiş yapacak adaylar için tercih süreci başlatılacak. Yayımlanacak tercih kılavuzuna göre adaylar, en fazla 30 adet okuldan oluşan listelerini hazırlayarak tercihlerini yapabilecekler. Tercihler, verilen süre içerisinde değiştirilebiliyor olacak. Öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek DGS tercih başvuruları açıklamasında.