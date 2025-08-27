DGS tercih tarihleri: 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu bekleniyor!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) uygulaması 20 Temmuz'da gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos günü adaylara sunuldu. DGS puanlarını öğrenen meslek yüksekokulu mezunları ise dikey geçiş yapacakları 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını bekliyor. DGS tercih döneminde öğrenciler, kılavuz eşliğinde listelerini hazırlayacak. Tercihler, ÖSYM'nin paylaşacağı tablolara göre yapılacak. 2025 DGS tercih tarihleri...

ÖSYM tarafından, DGS ile lisans bölümlerine geçiş yapacak adaylar için tercih süreci başlatılacak. Yayımlanacak tercih kılavuzuna göre adaylar, en fazla 30 adet okuldan oluşan listelerini hazırlayarak tercihlerini yapabilecekler. Tercihler, verilen süre içerisinde değiştirilebiliyor olacak. Öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek DGS tercih başvuruları açıklamasında.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri için ÖSYM'den tarih açıklaması henüz gelmedi. Ancak 2024 yılında DGS 30 Haziran günü gerçekleşmiş ve sonuçlar da 10 Eylül'de açıklanmıştı. Tecihler ise 18 - 24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Bu tarihler dikkate alındığında tercih işlemlerinin en geç eylül ayı ilk hatası gibi başlayacağı ön görülenler arasında. Tercih kılavuzu ise ÖSYM'nin ''DGS tercihi başladı'' paylaşımı ile beraber yayımlanacak. Kılavuzda 2 yıllık ön lisans mezunu adayların tercih edebilecekleri 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve kontenjanları yer alacak.

DGS'de adaylar tercilerini ÖSYM'nin tercih kılavuzunda belirtilen okulları dikkate alarak yapıyor. En fazla 30 tercih hakkı veriliyor ve tercih süresi içinde öğrenciler listelerde değişiklik yapabildiği gibi iptal de edebiliyor.

