DGS tercih tarihleri: 2025 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu bekleniyor!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri için ÖSYM'den tarih açıklaması henüz gelmedi. Ancak 2024 yılında DGS 30 Haziran günü gerçekleşmiş ve sonuçlar da 10 Eylül'de açıklanmıştı. Tecihler ise 18 - 24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.



Bu tarihler dikkate alındığında tercih işlemlerinin en geç eylül ayı ilk hatası gibi başlayacağı ön görülenler arasında. Tercih kılavuzu ise ÖSYM'nin ''DGS tercihi başladı'' paylaşımı ile beraber yayımlanacak. Kılavuzda 2 yıllık ön lisans mezunu adayların tercih edebilecekleri 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve kontenjanları yer alacak.