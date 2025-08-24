DGS tercihleri 2025: Tercih kılavuzu, taban puanları ve kontenjan listesi için gözler ÖSYM’de

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, tercih takvimi ve tercih kılavuzuna çevrildi. Lisans öğrenimine geçiş yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin taban puanları ve kontenjan listelerini inceleyebilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz ne zaman yayımlanacak?

2025 DGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen ve tercih yapacak adayların gündeminde yer alıyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltebilmek için DGS tercihlerinin başlamasını bekleyen adaylar, bir yandan da üniversitelerin taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyor.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, DGS tercih takvimi ile birlikte resmi tercih dönemini duyuracak. Adaylar, açıklanacak tarihler doğrultusunda tercih ekranına giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinde lisans programlarının kontenjanları, taban puanları ve başvuru koşulları büyük önem taşıyacak.

Geçmiş yıllara bakıldığında, DGS tercihleri genellikle sınav sonuçlarının ilan edilmesinden yaklaşık bir hafta sonra başlıyor.

Bu kapsamda tercihlerin Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJAN LİSTESİ

Her yıl olduğu gibi 2025 DGS tercih kılavuzu da ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Kılavuzda, adayların tercih edebileceği üniversite bölümleri, kontenjan bilgileri ve geçen yılın taban puanları yer alacak. Böylece öğrenciler tercihlerini yaparken geçmiş yıllara ait verilerden faydalanabilecek.

2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin en düşük (taban) puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih sürecinde adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak tercih kılavuzuna erişebilecek. Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.

Tercihler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) yani ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak ve adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra mutlaka onay vermesi gerekecek.

