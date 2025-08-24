DGS tercihleri 2025: Tercih kılavuzu, taban puanları ve kontenjan listesi için gözler ÖSYM’de
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, tercih takvimi ve tercih kılavuzuna çevrildi. Lisans öğrenimine geçiş yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin taban puanları ve kontenjan listelerini inceleyebilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz ne zaman yayımlanacak?
2025 DGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen ve tercih yapacak adayların gündeminde yer alıyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltebilmek için DGS tercihlerinin başlamasını bekleyen adaylar, bir yandan da üniversitelerin taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyor.