DGS tercihleri 2025: Tercih kılavuzu, taban puanları ve kontenjan listesi için gözler ÖSYM’de

2025 DGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen ve tercih yapacak adayların gündeminde yer alıyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltebilmek için DGS tercihlerinin başlamasını bekleyen adaylar, bir yandan da üniversitelerin taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyor.