DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nasıl yapılır? (2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ekranı)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusuyla birlikte başladı. Adaylar, DGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara ve üniversitelerde yer alan boş kontenjanlara göre tercihlerini gerçekleştirecek. DGS tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak.

DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nasıl yapılır? (2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ekranı) - 1

2024 DGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılıyordu. ÖSYM duyurusuyla birlikte DGS tercih işlemleri başladı. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak. İşte DGS tercih kılavuzu ekranı

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DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nasıl yapılır? (2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ekranı) - 2

2024 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri başladı.

Adaylar tercihlerini, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nasıl yapılır? (2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ekranı) - 3

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 18 Eylül 2024 tarihinde saat 15.00’den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

DGS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

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