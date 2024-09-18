DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nasıl yapılır? (2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ekranı)

2024 DGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılıyordu. ÖSYM duyurusuyla birlikte DGS tercih işlemleri başladı. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak. İşte DGS tercih kılavuzu ekranı