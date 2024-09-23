DGS tercihleri için son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri, 18 Eylül 2024 tarihinden bu yana sürüyor. ÖSYM takvimi ve kılavuzuyla tercih sürecinin ayrıntıları belli oldu. DGS tercihleri için son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri için son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi - 1

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri sürerken gözler sonuç tarihine çevrildi. 18 Eylül'de başlayan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri 24 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Peki, sonuç tarihi belli oldu mu?  DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

DGS tercihleri için son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi - 2

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri 11 Eylül'de tamamlanmıştı.

DGS tercihleri için son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi - 3

2024 DGS tercih sonuçlarının eylül ayının son günlerinde duyurulması bekleniyor.

DGS tercihleri için son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi - 4

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER