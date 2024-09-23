DGS tercihleri için son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri sürerken gözler sonuç tarihine çevrildi. 18 Eylül'de başlayan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri 24 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Peki, sonuç tarihi belli oldu mu? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?