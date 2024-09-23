DGS tercihleri için son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi
2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri, 18 Eylül 2024 tarihinden bu yana sürüyor. ÖSYM takvimi ve kılavuzuyla tercih sürecinin ayrıntıları belli oldu. DGS tercihleri için son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri sürerken gözler sonuç tarihine çevrildi. 18 Eylül'de başlayan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri 24 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Peki, sonuç tarihi belli oldu mu? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?