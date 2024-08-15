DGS tercihleri ne zaman? 2024 DGS tercih takviminde son durum

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) sonuçları yakın zaman sonra ilan edilecek. Henüz sonuçlar açıklanmamışken bir yandan da tercihler merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman? 2024 DGS tercih takviminde son durum - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında sonuçların açıklanması ile adayların tercihleri de almaya başlayacak. İşte, 2024 DGS tercih takviminde son durum...

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DGS tercihleri ne zaman? 2024 DGS tercih takviminde son durum - 2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu fakat sonuçlar açıklanmadı.

2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.

DGS sınav sonuçlarının eylül ayı itibarıyla açıklanacağı öngörülüyor.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

DGS tercihleri ne zaman? 2024 DGS tercih takviminde son durum - 3

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

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