DGS tercihleri ne zaman? 2024 DGS tercih takviminde son durum
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) sonuçları yakın zaman sonra ilan edilecek. Henüz sonuçlar açıklanmamışken bir yandan da tercihler merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında sonuçların açıklanması ile adayların tercihleri de almaya başlayacak. İşte, 2024 DGS tercih takviminde son durum...