DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) bu yılki tercih etabı, sonuçların ardından gündeme geldi. Peki, 2023 DGS tercihleri ne zaman?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) organize ettiği 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından gözler 2023 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasını bekliyor. İşte, 2023 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve tercih takvimine dair bilgiler...