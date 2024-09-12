DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih tarihlerinde

DGS sonuçları ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar, DGS tercihlerini aldıkları puana göre gerçekleştirebilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih tarihlerinde - 1

2024 DGS tercih tarihleri sınav sonuçları ardından gündeme geldi. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak.

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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih tarihlerinde - 2

GÖZLER DGS TERCİH TARİHLERİNDE

Geçtiğimiz yıl tercihleri geçtiğimiz yıl 29 Ağustos ile 5 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. DGS tercihlerinin eylül ayı içerisinde başlayacak.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih tarihlerinde - 3

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih tarihlerinde - 4

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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