DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih tarihlerinde
DGS sonuçları ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar, DGS tercihlerini aldıkları puana göre gerçekleştirebilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 DGS tercih tarihleri sınav sonuçları ardından gündeme geldi. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak.