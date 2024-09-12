DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler DGS tercih tarihlerinde

2024 DGS tercih tarihleri sınav sonuçları ardından gündeme geldi. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak.