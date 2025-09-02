DGS tercihlerinde son gün yaklaştı (DGS 2025 tercih tarihleri)

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecinde sona yaklaşıldı. ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda adaylar, DGS tercih işlemlerini resmi sistem üzerinden yapmaya devam ediyor. Lisans öğrenimine geçiş hayali kuran binlerce aday için kritik süreçte son günlere girilirken, tercihlerin zamanında tamamlanması büyük önem taşıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) kapsamında tercih işlemleri 28 Ağustos 2025 tarihi itibariyle başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 4 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından, 2025-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.

DGS TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Tercihlerin sıralaması tamamen adayın isteğine bağlıdır.

Programların başarı sırası, kontenjanı ve yerleşme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Tercih ekranında yapılan seçimler kaydedildikten sonra mutlaka “tercihlerinizi onayladınız” mesajı görülmelidir.

Onay işlemi yapılmadan tercih başvurusu geçerli sayılmaz. Tercih süresi sona erdikten sonra değişiklik yapılamaz.

