DGS tercihlerinde son gün yaklaştı (DGS 2025 tercih tarihleri)
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecinde sona yaklaşıldı. ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda adaylar, DGS tercih işlemlerini resmi sistem üzerinden yapmaya devam ediyor. Lisans öğrenimine geçiş hayali kuran binlerce aday için kritik süreçte son günlere girilirken, tercihlerin zamanında tamamlanması büyük önem taşıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) kapsamında tercih işlemleri 28 Ağustos 2025 tarihi itibariyle başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 4 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.