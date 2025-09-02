DGS tercihlerinde son gün yaklaştı (DGS 2025 tercih tarihleri)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) kapsamında tercih işlemleri 28 Ağustos 2025 tarihi itibariyle başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 4 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.