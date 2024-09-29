DGS üniversite kayıt tarihleri açıklandı: DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl (online mı) yapılacak?

DGS sonuçlarının ilanı ardından üniversite kayıt tarihleri açıklandı. DGS sonucuna göre bir programa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl (online mı) yapılacak?

DGS üniversite kayıt tarihleri açıklandı: DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl (online mı) yapılacak? - 1

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvuruları 18-24 Eylül'de alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme işlemleri ardından gözler terch sürecine çevrildi

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DGS üniversite kayıt tarihleri açıklandı: DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl (online mı) yapılacak? - 2

DGS KAYIT TAKVİMİ

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-7 Ekim'de yapılacak.


DGS üniversite kayıt tarihleri açıklandı: DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl (online mı) yapılacak? - 3

DGS ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-7 Ekim'de yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS üniversite kayıt tarihleri açıklandı: DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl (online mı) yapılacak? - 4

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

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