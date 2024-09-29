DGS üniversite kayıt tarihleri açıklandı: DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl (online mı) yapılacak?
DGS sonuçlarının ilanı ardından üniversite kayıt tarihleri açıklandı. DGS sonucuna göre bir programa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl (online mı) yapılacak?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvuruları 18-24 Eylül'de alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme işlemleri ardından gözler terch sürecine çevrildi