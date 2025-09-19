DGS üniversite kayıtları tamamlandı: DGS ek tercih başvurusu için gözler ÖSYM açıklamasında

BOŞ KALAN KONTENJANLAR

Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarından toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken yerleşen aday sayısı 56 bin 634 oldu.



Boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 olarak açıklandı.



EN KÜÇÜK - EN BÜYÜK PUANLAR PAYLAŞILDI



DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar listesini yayınladı. Buna göre DGS tercih sonuçlarına göre alım yapan üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu.



Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.

