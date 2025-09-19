DGS üniversite kayıtları tamamlandı: DGS ek tercih başvurusu için gözler ÖSYM açıklamasında
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin tamamlanması ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Boş kontenjanlar doğrultusunda DGS ek tercihleri alınacak.
28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin sonuçları 8 Eylül 2025 tarihinde ilan edilmişti. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih sürecinde bir kez daha başvuru yapabilecekler.