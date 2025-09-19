DGS üniversite kayıtları tamamlandı: DGS ek tercih başvurusu için gözler ÖSYM açıklamasında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin tamamlanması ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Boş kontenjanlar doğrultusunda DGS ek tercihleri alınacak.

DGS üniversite kayıtları tamamlandı: DGS ek tercih başvurusu için gözler ÖSYM açıklamasında - 1

28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin sonuçları 8 Eylül 2025 tarihinde ilan edilmişti. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih sürecinde bir kez daha başvuru yapabilecekler.


EĞİTİM HABERLERİ

DGS üniversite kayıtları tamamlandı: DGS ek tercih başvurusu için gözler ÖSYM açıklamasında - 2

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS ek tercih işlemlerinin en geç Eylül ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Takvim doğrultusunda DGS tercih başvurusu kabul edilen adaylar 17 Eylül 2025 tarihine kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

DGS üniversite kayıtları tamamlandı: DGS ek tercih başvurusu için gözler ÖSYM açıklamasında - 3

DGS TERCİHLERİ NASIL ALINACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için adaylara yönelik bilgilendirmede bulunacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

DGS üniversite kayıtları tamamlandı: DGS ek tercih başvurusu için gözler ÖSYM açıklamasında - 4

BOŞ KALAN KONTENJANLAR

Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarından toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken yerleşen aday sayısı 56 bin 634 oldu.

Boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 olarak açıklandı.

EN KÜÇÜK - EN BÜYÜK PUANLAR PAYLAŞILDI

DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar listesini yayınladı. Buna göre DGS tercih sonuçlarına göre alım yapan üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu.

Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER