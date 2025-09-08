DGS yerleştirme sonuçları açıklandı: 2025 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
DGS yerleştirme sonuçları 2025 son dakika açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulama işlemlerini sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuçlar adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. DGS tercih sonuçları ekranında adaylar geçiş yaptıkları üniversiteleri ve kayıt işlemlerine ilişkin detayları görüntüleyebilecek. Peki 2025 DGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, DGS tercih sonucu sorgulama ekranı
DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan son dakika duyuruda sonuçların açıklandığı bilgisi paylaşıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen tarihlerde adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Herhangi bir üniversiteye geçiş yapamayan adaylar için ise ek tercihler, açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak. DGS tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte 56 bin 634 aday 4 yıllık bölümlere geçiş yapabildi. İşte, DGS yerleştirme sonucu görüntüleme ekranı