DGS yerleştirme sonuçları açıklandı: 2025 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

DGS yerleştirme sonuçları 2025 son dakika açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulama işlemlerini sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuçlar adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. DGS tercih sonuçları ekranında adaylar geçiş yaptıkları üniversiteleri ve kayıt işlemlerine ilişkin detayları görüntüleyebilecek. Peki 2025 DGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, DGS tercih sonucu sorgulama ekranı

DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan son dakika duyuruda sonuçların açıklandığı bilgisi paylaşıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen tarihlerde adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Herhangi bir üniversiteye geçiş yapamayan adaylar için ise ek tercihler, açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak. DGS tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte 56 bin 634 aday 4 yıllık bölümlere geçiş yapabildi. İşte, DGS yerleştirme sonucu görüntüleme ekranı

DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada 8 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

DGS’de toplam tercih yapan aday sayısı 103 bin 76 olurken örgün eğitimde kontenjan sayısı 21 bin 573 olarak açıklandı yerleşen aday sayısı ise 7 bin 254 oldu. 2025 DGS tercihlerinde toplam 75 bin 723 kontenjan ayrılırken yerleşen aday sayısı ise 56 bin 634 oldu. 

