DGS yerleştirme sonuçları açıklandı: 2025 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

DGS’de toplam tercih yapan aday sayısı 103 bin 76 olurken örgün eğitimde kontenjan sayısı 21 bin 573 olarak açıklandı yerleşen aday sayısı ise 7 bin 254 oldu. 2025 DGS tercihlerinde toplam 75 bin 723 kontenjan ayrılırken yerleşen aday sayısı ise 56 bin 634 oldu.