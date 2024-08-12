DGS'de sonuç haftasına girildi: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimine göre, DGS'de sonuç haftasına girildi. Sonuç heyecanı yaşayan adaylar, sonuç duyurusu için sık sık ÖSYM ekranını ziyaret ediyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS'de sonuç haftasına girildi: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi - 1

2 yıllık önlisans eğitimlerini, lisans eğitim düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı 30 Haziran'da tamamlanmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

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DGS'de sonuç haftasına girildi: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi - 2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS'de sonuç haftasına girildi: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi - 3

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

DGS'de sonuç haftasına girildi: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi - 4

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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