DGS'de sonuç haftasına girildi: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimine göre, DGS'de sonuç haftasına girildi. Sonuç heyecanı yaşayan adaylar, sonuç duyurusu için sık sık ÖSYM ekranını ziyaret ediyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2 yıllık önlisans eğitimlerini, lisans eğitim düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı 30 Haziran'da tamamlanmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.