DHBT başvurusu ne zaman son? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) tarihi

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları devam ediyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Peki, DHBT başvuruları ne zaman bitecek?

DHBT başvurusu ne zaman son? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) tarihi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Eylül'de yapılacak 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı. İşte, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı hakkında bilgiler...

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DHBT başvurusu ne zaman son? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) tarihi - 2

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesindeki 2024-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 15 Ağustos'a kadar sürecek.

DHBT başvurusu ne zaman son? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) tarihi - 3

DHBT SINAVI HAKKINDA

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.

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