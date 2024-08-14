DHBT başvurusu ne zaman son? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) tarihi
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları devam ediyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Peki, DHBT başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Eylül'de yapılacak 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı. İşte, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı hakkında bilgiler...