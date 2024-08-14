DHBT başvurusu ne zaman son? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) tarihi

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesindeki 2024-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.



KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 15 Ağustos'a kadar sürecek.