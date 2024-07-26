DHBT ne zaman? 2024 DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşlar için DHBT oturumu bekleniyor. ÖSYM'nin yurt genelinde gerçekleştireceği sınavda, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer bulmak isteyen adaylar DHBT'ye katılım sağlayacak. Peki, DHBT ne zaman? 2024 DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?
2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvurular alınmaya başlandı. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinden başvuracak adayların da aynı tarihler arasında başvuru yapmaları gerekiyor. İşte, 2024 DHBT takvimi...