Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları, iki yıllık ön lisans eğitimlerini, lisans düzeyine çıkarmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı öncesinde adaylardan başvurular alınıyor ve sınav tarihi için son hazırlıklar yapılıyor. Peki, 2025 DGS başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak?
2025 DGS başvuru ve sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak binlerce aday tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınan DGS başvurularının bu yıl başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak?