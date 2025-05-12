Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları, iki yıllık ön lisans eğitimlerini, lisans düzeyine çıkarmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı öncesinde adaylardan başvurular alınıyor ve sınav tarihi için son hazırlıklar yapılıyor. Peki, 2025 DGS başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

2025 DGS başvuru ve sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak binlerce aday tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınan DGS başvurularının bu yıl başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimi 2025 yılındaki DGS sınavı için tarih verdi. Buna göre DGS 2025 başvuru tarihleri 21 Mayıs 2025’te başlayacak.

ÖSYM DGS başvuru tarihlerinin son günü ise 2 Haziran 2025. DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 günü saat 23.59’a kadar kabul edilecek.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

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