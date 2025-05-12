Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimi 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 DGS başvuru ve sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak binlerce aday tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınan DGS başvurularının bu yıl başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak?