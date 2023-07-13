Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yılda yoğun ilgi görüyor. Söz konusu sınav yakın zaman içinde tamamlanacak ve ardından tercih süreci başlayacak. Peki, Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınava ait giriş belgeleri adayların erişimine açılmıştı. İşte, 2023 DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihi...