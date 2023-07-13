Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yılda yoğun ilgi görüyor. Söz konusu sınav yakın zaman içinde tamamlanacak ve ardından tercih süreci başlayacak. Peki, Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı - 1

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınava ait giriş belgeleri adayların erişimine açılmıştı. İşte, 2023 DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihi...

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Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı - 2

2023 DGS OTURUMU NE ZAMAN?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 2023 DGS 16 Temmuz'da yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.

Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı - 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI


ÖSYM'den yapılan açıklamada; "16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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