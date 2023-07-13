Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı

2023 DGS OTURUMU NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 2023 DGS 16 Temmuz'da yapılacak.



Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.