DSG 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi, ÖSYM’nin sınav takviminde belli oldu. 20 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen DGS’nin ardından adaylar, gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. Peki, DSG 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSG 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi - 1

2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuç tarihine odaklandı. Dikey Geçiş Sınavı uygulaması 20 Temmuz 2025'te yapılmıştı. Sınava dair sonuçların ilanı için ise ağustos ayının ortası işaret edildi.

EĞİTİM HABERLERİ

DSG 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi - 2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DSG 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi - 3

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DSG 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi - 4

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18 Eylül 2024- 24 Eylül 2024 tarihinde alındı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER