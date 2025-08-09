DSG 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi, ÖSYM’nin sınav takviminde belli oldu. 20 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen DGS’nin ardından adaylar, gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. Peki, DSG 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuç tarihine odaklandı. Dikey Geçiş Sınavı uygulaması 20 Temmuz 2025'te yapılmıştı. Sınava dair sonuçların ilanı için ise ağustos ayının ortası işaret edildi.