Dünya okullarında yeni normal

Tüm dünyada eğitim sistemi corona virüsün etkisi azalınca yeni normal döneme girmeye başladı. Her ülke kendi özel koşullarına göre yeni düzenlemeler yapıyor. UNESCO, UNICEF gibi kuruluşlar, dünya çapında yaklaşık 1.3 milyar öğrenciyi etkilemeye devam eden pandemi nedeniyle okula dönüşlerin en güvenli şekilde olması için sürekli güncellenen kılavuzlar yayınlıyor.