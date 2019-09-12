Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı (Türkiye'den 8 üniversite listede)
ntv.com.tr
İngiltere'de Times Higher Education (THE) dergisi 2020 yılına ilişkin dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Listede ilk 500'de Türkiye'den 2 üniversite bulunuyor.
-
1
1. OXFORD ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
-
2
2. CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGYÜlke: ABD
-
3
3. CAMBRIGE ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
-
4
4. STANFORD ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
-
5
5. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜÜlke: ABD
-
6
6. PRINCETON ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
-
7
7. HARVARD ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
-
8
8. YALE ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
-
9
9. CHICAGO ÜNİVERSİTESİÜlke: ABD
-
10
10. IMPERIAL COLLOGE LONDONÜlke: ABD
-
11
13. ETH ZURICH
Dünyanın en iyi üniversiteleri listesine göre,
ilk 12 sırada ABD yer alırken
13.sırada ise İsveç'ten ETH ZURICH okulu yer aldı.
-
12
1. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye ise listede ilk 500 üniversite arasında 2 isimle temsil etti.
-
13
2. SABANCI ÜNİVERSİTESİ
-
14
3. BİLKENT ÜNİVERSİTESİDünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk binde Bilkent, Hacettepe, Koç; ilk 800'ün içine ise Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ yer alıyor.