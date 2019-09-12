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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı (Türkiye'den 8 üniversite listede)

ntv.com.tr

İngiltere'de Times Higher Education (THE) dergisi 2020 yılına ilişkin dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Listede ilk 500'de Türkiye'den 2 üniversite bulunuyor.

  • 1

    1. OXFORD ÜNİVERSİTESİ

    1. OXFORD ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 2

    2. CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

    2. CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
    Ülke: ABD
  • 3

    3. CAMBRIGE ÜNİVERSİTESİ

    3. CAMBRIGE ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 4

    4. STANFORD ÜNİVERSİTESİ

    4. STANFORD ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 5

    5. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

    5. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
    Ülke: ABD
  • 6

    6. PRINCETON ÜNİVERSİTESİ

    6. PRINCETON ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 7

    7. HARVARD ÜNİVERSİTESİ

    7. HARVARD ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 8

    8. YALE ÜNİVERSİTESİ

    8. YALE ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 9

    9. CHICAGO ÜNİVERSİTESİ

    9. CHICAGO ÜNİVERSİTESİ
    Ülke: ABD
  • 10

    10. IMPERIAL COLLOGE LONDON

    10. IMPERIAL COLLOGE LONDON
    Ülke: ABD
  • 11

    13. ETH ZURICH

    13. ETH ZURICH

    Dünyanın en iyi üniversiteleri listesine göre,

    ilk 12 sırada ABD yer alırken 

    13.sırada ise İsveç'ten ETH ZURICH okulu yer aldı. 

  • 12

    1. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

    1. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

    Türkiye ise listede ilk 500 üniversite arasında 2 isimle temsil etti. 

  • 13

    2. SABANCI ÜNİVERSİTESİ

    2. SABANCI ÜNİVERSİTESİ
  • 14

    3. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

    3. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
    Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk binde Bilkent, Hacettepe, Koç; ilk 800'ün içine ise Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ yer alıyor.
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