Duyuru geldi: İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı sınav giriş bilgileri açıklandı

İBB TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ EĞİTİM MODÜLLERİ HAKKINDA

Atölye çalışmaları belli öğrenme hedefleri çerçevesinde, her katılımcının programdaki tüm konularda öğrenme hedeflerine ulaşabilmesi anlayışı kurgulanmıştır. Hem fikirleri hem becerileri geliştirmeye yönelik, uygulama ve katılım odaklı içerikler hazırlanmıştır. Eğitmenler her ders saati için hazırlanmış ders planlarını, etkinlik, uygulama ve değerlendirme çerçevesinde tamamlamaktadır. Eğitmenler tüm katılımcıların ders içeriklerini anlaması ve uygulamaları eksiksiz tamamlaması için çaba göstermektedir. Ayrıca eğitmenler, katılımcıların gelişimlerini gözlemlemekte, öğrencilerin etkinliklere katılımını ve verilen bilişsel tepkilerinin niteliğine ve niceliğine göre değerlendirme yapmaktadır. Bu çerçevede öğrencileri tüm derslere katılmaya teşvik edici yöntemlerle çalışmaları yürütmektedirler.