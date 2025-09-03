Duyuru geldi: İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı sınav giriş bilgileri açıklandı

İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı sınav giriş bilgileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı sınav giriş bilgilerini https://teknolojiatolyeleriportali.ibb.istanbul/ adresinden görüntüleyebilecek.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı sınav giriş bilgilerinin açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı için Sınav Giriş Bilgileri Açıklandı! 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıfa geçen öğrencilerimizin katılacağı öğrenci seçme sınavı öncesinde giriş bilgilerinizi öğrenmek için http://teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul adresini ziyaret edin." denildi.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ NEDİR?

Teknoloji atılımı yapacak gençleri yetiştirmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde tasarlanan İBB Teknoloji Atölyeleri İstanbullu çocuklara programlama/kodlama, mobil uygulama geliştirme, yapay zeka, robotik uygulama, oyun geliştirme, bilgisayarsız bilgisayar bilimi ve grafik tasarım konularında farklı dersler içeren 8 aylık bir eğitim programı sunuyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

İstanbul’da ikamet eden öğrenciler, T.C. vatandaşı olan öğrenciler ve İBB Teknoloji Atölyelerine başvuru yapacakları dönemde 4.,5.,6.,7.,9. Ve 10. Sınıfta eğitim görecek olan öğrenciler, faydalanabilir.

İBB TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ EĞİTİM MODÜLLERİ HAKKINDA 

Atölye çalışmaları belli öğrenme hedefleri çerçevesinde, her katılımcının programdaki tüm konularda öğrenme hedeflerine ulaşabilmesi anlayışı kurgulanmıştır. Hem fikirleri hem becerileri geliştirmeye yönelik, uygulama ve katılım odaklı içerikler hazırlanmıştır. Eğitmenler her ders saati için hazırlanmış ders planlarını, etkinlik, uygulama ve değerlendirme çerçevesinde tamamlamaktadır. Eğitmenler tüm katılımcıların ders içeriklerini anlaması ve uygulamaları eksiksiz tamamlaması için çaba göstermektedir. Ayrıca eğitmenler, katılımcıların gelişimlerini gözlemlemekte, öğrencilerin etkinliklere katılımını ve verilen bilişsel tepkilerinin niteliğine ve niceliğine göre değerlendirme yapmaktadır. Bu çerçevede öğrencileri tüm derslere katılmaya teşvik edici yöntemlerle çalışmaları yürütmektedirler.

