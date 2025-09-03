Duyuru geldi: İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı sınav giriş bilgileri açıklandı
İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı sınav giriş bilgileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı sınav giriş bilgilerini https://teknolojiatolyeleriportali.ibb.istanbul/ adresinden görüntüleyebilecek.
İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı sınav giriş bilgilerinin açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı için Sınav Giriş Bilgileri Açıklandı! 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıfa geçen öğrencilerimizin katılacağı öğrenci seçme sınavı öncesinde giriş bilgilerinizi öğrenmek için http://teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul adresini ziyaret edin." denildi.