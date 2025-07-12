e-Okul 2025 LGS tercih robotuyla tercih sürecine yönetmek: LGS tercih robotu nasıl kullanılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sürecine kısa bir süre kala tercih robotununu kullanımıyla ilgili sorular da gündeme geldi. Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor. Peki, LGS tercih robotu nasıl kullanılır?

e-Okul 2025 LGS tercih robotuyla tercih sürecine yönetmek: LGS tercih robotu nasıl kullanılır? - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek, süreç bitene kadar erişime açık olacak.

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e-Okul 2025 LGS tercih robotuyla tercih sürecine yönetmek: LGS tercih robotu nasıl kullanılır? - 2

Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

e-Okul 2025 LGS tercih robotuyla tercih sürecine yönetmek: LGS tercih robotu nasıl kullanılır? - 3

E-OKUL TERCİH ROBOTUNUN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.

Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlanıyor.

Öğrenci ve veliler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.


e-Okul 2025 LGS tercih robotuyla tercih sürecine yönetmek: LGS tercih robotu nasıl kullanılır? - 4

Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre "kayıt alanı", "komşu kayıt alanı" ve "kayıt alanı dışındaki" okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor.

Birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları, tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak.

e-Okul 2025 LGS tercih robotuyla tercih sürecine yönetmek: LGS tercih robotu nasıl kullanılır? - 5

LGS TERCİH ROBOTUYLA TERCİH SÜRECİNİ YÖNETMEK

1. Tercih Robotuna Erişim

MEB’in "Mesleğim Hayatım" portalındaki LGS Tercih Robotu sayfasına gir (robot hem yüzdelik dilim hem adres bazlı filtreleme sunar)

2. Sisteme Giriş Yap

Genelde T.C. kimlik numarası ve e‑Okul şifresi ile giriş yapılıyor.

Bazı sistemlerde okul numarası gibi bilgiler de istenebilir.

3. Yüzdelik Dilimini Gir

LGS sınavında elde ettiğin yüzdelik dilimi (örneğin %3.45) sisteme girerek, cohortun içinde üst sıralarda mı yoksa daha orta sıralarda mı olduğuna bak.

4. Filtreleri Belirle

Sevdiğin okul türlerini seç (Anadolu, Meslek, İmam Hatip, Pansiyonlu vb.).

İl, ilçe, okul adı ya da konum bazlı (ikamet adresine yakın) arama yapabilirsin
Sözcü

5. Çıkan Okulları İncele

Listeye dökülen okullarda geçen yılın taban ve tavan yüzdelik dilimleri, kapasite ve kontenjan bilgileri yer alır.

Bu sayede senin dilimin nerede hangi okula yerleşmeye yeterli olur, bir fikir edinirsin.

6. Tercih Listesini Oluştur

Bu okul listesinden 5–10 okul (örneğin; merkezi sınavla alanlar + pansiyonlu + yerel) arasından tercih sırasına göre seçimini yapabilirsin

Okul türü başına en fazla kaç tercih yapılabileceği bilgisi robot tarafından genelde belirtilir.

7. Tercihleri Onayla ve Gönder

Tercihlerini tamamladıktan sonra ″tercihleri kaydet″ ve ″mi̇di̇ritöre onaylat″ adımlarını unutma.

Eğer e‑Okul veya MEB portalıysa, tercihlerini online gönderdiğini gösteren ekran çıktısını alman veya müdür, veli onayı alman gerekebilir.

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