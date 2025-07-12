e-Okul 2025 LGS tercih robotuyla tercih sürecine yönetmek: LGS tercih robotu nasıl kullanılır?

LGS TERCİH ROBOTUYLA TERCİH SÜRECİNİ YÖNETMEK

1. Tercih Robotuna Erişim



MEB’in "Mesleğim Hayatım" portalındaki LGS Tercih Robotu sayfasına gir (robot hem yüzdelik dilim hem adres bazlı filtreleme sunar)



2. Sisteme Giriş Yap



Genelde T.C. kimlik numarası ve e‑Okul şifresi ile giriş yapılıyor.



Bazı sistemlerde okul numarası gibi bilgiler de istenebilir.



3. Yüzdelik Dilimini Gir



LGS sınavında elde ettiğin yüzdelik dilimi (örneğin %3.45) sisteme girerek, cohortun içinde üst sıralarda mı yoksa daha orta sıralarda mı olduğuna bak.



4. Filtreleri Belirle



Sevdiğin okul türlerini seç (Anadolu, Meslek, İmam Hatip, Pansiyonlu vb.).



İl, ilçe, okul adı ya da konum bazlı (ikamet adresine yakın) arama yapabilirsin

Sözcü



5. Çıkan Okulları İncele



Listeye dökülen okullarda geçen yılın taban ve tavan yüzdelik dilimleri, kapasite ve kontenjan bilgileri yer alır.



Bu sayede senin dilimin nerede hangi okula yerleşmeye yeterli olur, bir fikir edinirsin.



6. Tercih Listesini Oluştur



Bu okul listesinden 5–10 okul (örneğin; merkezi sınavla alanlar + pansiyonlu + yerel) arasından tercih sırasına göre seçimini yapabilirsin



Okul türü başına en fazla kaç tercih yapılabileceği bilgisi robot tarafından genelde belirtilir.



7. Tercihleri Onayla ve Gönder



Tercihlerini tamamladıktan sonra ″tercihleri kaydet″ ve ″mi̇di̇ritöre onaylat″ adımlarını unutma.



Eğer e‑Okul veya MEB portalıysa, tercihlerini online gönderdiğini gösteren ekran çıktısını alman veya müdür, veli onayı alman gerekebilir.



