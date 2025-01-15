e-Okul giriş ekranı 2025: e-Okul not girişi ne zaman kapanacak, kapandı mı? (MEB 1. dönem e-Okul devamsızlık ekranı)

e-Okul giriş ekranının ne zaman kapanacağı, karnelerini almak için gün sayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. döneminin sona ermesini bekliyor. Bir iki gün öncesinden tatil yapabilmek için e-Okul not girişi ve devamsızlık ekranının kapanmasını bekleyen öğrenciler, internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Peki, e-Okul not girişi ne zaman kapanacak, kapandı mı?

e-Okul giriş ekranı 2025: e-Okul not girişi ne zaman kapanacak, kapandı mı? (MEB 1. dönem e-Okul devamsızlık ekranı) - 1

2024-2025 yılının 1. döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala e-Okul not girişi ekranının kapanıp kapanmadığı araştırılmaya başladı. e-Okul not ve devamsızlık girişinin kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tatile çıkmaya başlayacak. Peki, e-Okul not girişi ne zaman kapanacak, kapandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ

e-Okul giriş ekranı 2025: e-Okul not girişi ne zaman kapanacak, kapandı mı? (MEB 1. dönem e-Okul devamsızlık ekranı) - 2

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

e-Okul giriş ekranı 2025: e-Okul not girişi ne zaman kapanacak, kapandı mı? (MEB 1. dönem e-Okul devamsızlık ekranı) - 3

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

e-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER