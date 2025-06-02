E-Okul giriş ekranı kapandı mı? 2025 e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne notu görüntüleme

Yaz tatiline yaklaşırken, öğrenciler ve veliler heyecanla e-Okul sistemine yöneliyor. Eğitim yılının sonuna gelinirken, başarı durumu, sınav sonuçları, notlar ve devamsızlık bilgileri gibi önemli veriler için dijital platformun kullanımı büyük ölçüde artıyor. Öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri performansı takip etmek, eksiklerini görmek ve gelecek planlarını şekillendirmek amacıyla e-Okul’u ziyaret ediyor. Peki, Peki, e-Okul giriş ekranı kapandı mı? e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne notu nasıl öğrenilir?

E-Okul giriş ekranı kapandı mı? 2025 e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne notu görüntüleme - 1

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.


EĞİTİM HABERLERİ

E-Okul giriş ekranı kapandı mı? 2025 e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne notu görüntüleme - 2

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

E-Okul giriş ekranı kapandı mı? 2025 e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne notu görüntüleme - 3

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

E-Okul giriş ekranı kapandı mı? 2025 e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne notu görüntüleme - 4

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

2025 E-Okul VBS öğrenci girişi için resmi e-Okul sitesi veya ilgili okul portalı üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası ile kolayca sisteme erişim sağlanabiliyor.

Resmi Web Sitesine Gidin:

Öncelikle, tarayıcınızdan https://eokul.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

Öğrenci veya Veli Girişi Seçin:

Ana sayfada “Öğrenci Girişi” veya “Veli Girişi” seçeneklerinden size uygun olanı seçin.

Kimlik Bilgilerinizi Girin:

T.C. Kimlik Numarası

Öğrenci Numarası veya Veliler için ise öğrenciye ait bilgileri

Güvenlik Kodunu Yazın:

Ekranda görünen güvenlik kodunu ilgili alana doğru şekilde girin.

Giriş Butonuna Tıklayın:

Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Giriş” butonuna tıklayın.

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