E-Okul giriş ekranı kapandı mı? 2025 e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne notu görüntüleme
Yaz tatiline yaklaşırken, öğrenciler ve veliler heyecanla e-Okul sistemine yöneliyor. Eğitim yılının sonuna gelinirken, başarı durumu, sınav sonuçları, notlar ve devamsızlık bilgileri gibi önemli veriler için dijital platformun kullanımı büyük ölçüde artıyor. Öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri performansı takip etmek, eksiklerini görmek ve gelecek planlarını şekillendirmek amacıyla e-Okul’u ziyaret ediyor. Peki, Peki, e-Okul giriş ekranı kapandı mı? e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne notu nasıl öğrenilir?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.