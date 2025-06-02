E-Okul giriş ekranı kapandı mı? 2025 e-Okul VBS öğrenci girişi ile karne notu görüntüleme

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

2025 E-Okul VBS öğrenci girişi için resmi e-Okul sitesi veya ilgili okul portalı üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası ile kolayca sisteme erişim sağlanabiliyor.



Resmi Web Sitesine Gidin:



Öncelikle, tarayıcınızdan https://eokul.meb.gov.tr adresine giriş yapın.



Öğrenci veya Veli Girişi Seçin:



Ana sayfada “Öğrenci Girişi” veya “Veli Girişi” seçeneklerinden size uygun olanı seçin.



Kimlik Bilgilerinizi Girin:



T.C. Kimlik Numarası



Öğrenci Numarası veya Veliler için ise öğrenciye ait bilgileri



Güvenlik Kodunu Yazın:



Ekranda görünen güvenlik kodunu ilgili alana doğru şekilde girin.



Giriş Butonuna Tıklayın:



Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Giriş” butonuna tıklayın.