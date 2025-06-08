e-Okul kapandı mı? e-Okul VBS 10-20 Haziran tarihleri arasında devamsızlık işlenecek mi?
Bayram tatili dönüşü 10 Haziran Salı günü okullarda eğitim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerin not girişlerini yapmaya başladı. e-Okul VBS ekranında öğrencilerin sınav notları, devamsızlık bilgisi, yıl sonu notları, aldığı belgeler, yazılı ortalamaları, sınav tarihleri ve ders programı gibi birçok bilgiye ulaşılabilir. Öğrenciler ve veliler ise e-Okul’da sistemin kapanacağı tarihi merak ediliyor. Öğrenciler, karne dağıtımı öncesinde e-Okul üzerinden not ortalaması ve devamsızlık bilgisine ulaşabiliyor. Peki e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? İşte, merak edilen soruların cevapları…
Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken e-Okul üzerinden not ortalamalarını öğrenmek istiyor. e-Okul VBS’ye e-Devlet giriş seçeneği veya öğrenci numarası, okul numarası, doğum tarihi, doğum yılı gibi bilgilerle giriş yapılabiliyor. Dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala devamsızlık sınırında olan öğrenciler ise devamsızlık girişinin kapanıp kapanmadığını araştırıyor. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, sınıf tekrarına kalabilirken benzer şekilde Takdir - Teşekkür belgesi alamıyor. Peki e-Okul kapanacak mı? İşte, konuyla ilgili detaylar…