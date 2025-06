e-Okul kapandı mı? e-Okul VBS 10-20 Haziran tarihleri arasında devamsızlık işlenecek mi?

E-OKUL VBS KAPANDI MI?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, karne döneminde de öğrencilerin ve velilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Eskiden not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte e-Okul’a girişler kapanıyordu. Karne gününe kadar e-Okul VBS sistemi açık olmaya devam edecek.



Öğretmenler için not girişi, devamsızlık bilgisi, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran tarihine kadar e-Okul sistemine devamsızlık ve not bilgilerine öğrenciler ulaşabilecek.