e-Okul kapandı mı? e-Okul VBS 10-20 Haziran tarihleri arasında devamsızlık işlenecek mi?

Bayram tatili dönüşü 10 Haziran Salı günü okullarda eğitim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerin not girişlerini yapmaya başladı. e-Okul VBS ekranında öğrencilerin sınav notları, devamsızlık bilgisi, yıl sonu notları, aldığı belgeler, yazılı ortalamaları, sınav tarihleri ve ders programı gibi birçok bilgiye ulaşılabilir. Öğrenciler ve veliler ise e-Okul’da sistemin kapanacağı tarihi merak ediliyor. Öğrenciler, karne dağıtımı öncesinde e-Okul üzerinden not ortalaması ve devamsızlık bilgisine ulaşabiliyor. Peki e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? İşte, merak edilen soruların cevapları…

e-Okul kapandı mı? e-Okul VBS 10-20 Haziran tarihleri arasında devamsızlık işlenecek mi? - 1

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken e-Okul üzerinden not ortalamalarını öğrenmek istiyor. e-Okul VBS’ye e-Devlet giriş seçeneği veya öğrenci numarası, okul numarası, doğum tarihi, doğum yılı gibi bilgilerle giriş yapılabiliyor. Dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala devamsızlık sınırında olan öğrenciler ise devamsızlık girişinin kapanıp kapanmadığını araştırıyor. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, sınıf tekrarına kalabilirken benzer şekilde Takdir - Teşekkür belgesi alamıyor. Peki e-Okul kapanacak mı? İşte, konuyla ilgili detaylar…

EĞİTİM HABERLERİ

e-Okul kapandı mı? e-Okul VBS 10-20 Haziran tarihleri arasında devamsızlık işlenecek mi? - 2

E-OKUL VBS KAPANDI MI?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, karne döneminde de öğrencilerin ve velilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Eskiden not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte e-Okul’a girişler kapanıyordu. Karne gününe kadar e-Okul VBS sistemi açık olmaya devam edecek.

Öğretmenler için not girişi, devamsızlık bilgisi, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran tarihine kadar e-Okul sistemine devamsızlık ve not bilgilerine öğrenciler ulaşabilecek.

e-Okul kapandı mı? e-Okul VBS 10-20 Haziran tarihleri arasında devamsızlık işlenecek mi? - 3

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin sınav bilgileri, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, yıl sonu notları, merkezi sınav sonuçları ve diğer birçok bilgiye ulaşılabiliyor. 

e-Okul kapandı mı? e-Okul VBS 10-20 Haziran tarihleri arasında devamsızlık işlenecek mi? - 4

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?


Öğrenciler ve aileleri e-Okul VBS ekranına T.C. kimlik numarası/ öğrenci numarası gibi bilgilerle erişim sağlayabiliyor.

İkinci aşamada ise öğrenciye ait sınav bilgisi, kimlik bilgileri gibi doğrulama aşamalarını geçerek e-Okul VBS’ye giriş yapılabilir. Telefon, tablet ve bilgisayar ile e-Okul’a giriş yapılabilir.

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