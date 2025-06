e-Okul kapanış tarihi 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, kapandı mı?

E-OKUL VBS NE ZAMAN KAPANIYOR?

e-Okul sistemi, yıl boyunca aktif olarak hizmet vermeye devam etse de, karne haftasında not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte kapanış sürecine giriyor. MEB takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten birkaç gün önce, öğretmenlerin not girişlerini tamamlaması bekleniyor.



Bu nedenle e-Okul sisteminde not ve davranış puanı girişleri genellikle karne haftasından 1-2 gün önce (18 veya 19 Haziran 2025 tarihlerinde) sistem yöneticileri tarafından kapatılıyor. Sistem tamamen kapanmasa da, bu tarihlerden sonra notlarda güncelleme yapılması mümkün olmuyor.