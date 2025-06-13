e-Okul kapanış tarihi 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, kapandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci, veli ve öğretmenler için sunduğu en kapsamlı dijital platformlardan biri olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılının da son haftasında büyük ilgi görüyor. Öğrencilerin notları, devamsızlık bilgileri ve karne verileri bu sistem üzerinden takip ediliyor. Peki, 2025 yılında e-Okul ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman erişime açılacak?

e-Okul kapanış tarihi 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, kapandı mı? - 1

2024-2025 e-Okul VBS sisteminin ne zaman kapanacağı, karnelerini almak ve bir an önce yaz tatiline çıkmak isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Öğretmenlerin not girişlerini tamamlamasının ardından kapanacak olan e-Okul VBS sistemiyle birlikte öğrenciler için de karne notları ve devamsızlık durumu netleşmiş olacak. Peki, 2025 e-Okul VBS ne zaman kapanacak, kapandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ

e-Okul kapanış tarihi 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, kapandı mı? - 2

E-OKUL VBS NE ZAMAN KAPANIYOR?

e-Okul sistemi, yıl boyunca aktif olarak hizmet vermeye devam etse de, karne haftasında not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte kapanış sürecine giriyor. MEB takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten birkaç gün önce, öğretmenlerin not girişlerini tamamlaması bekleniyor.

Bu nedenle e-Okul sisteminde not ve davranış puanı girişleri genellikle karne haftasından 1-2 gün önce (18 veya 19 Haziran 2025 tarihlerinde) sistem yöneticileri tarafından kapatılıyor. Sistem tamamen kapanmasa da, bu tarihlerden sonra notlarda güncelleme yapılması mümkün olmuyor.

e-Okul kapanış tarihi 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, kapandı mı? - 3

E-OKUL KARNE BİLGİLERİ NE ZAMAN GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenciler ve veliler, 20 Haziran 2025 Cuma sabahı itibarıyla e-Okul üzerinden dijital karnelere ulaşabilecek. MEB, son yıllarda hem basılı hem de dijital karne uygulamasını sürdürdüğü için, öğrenciler karnelerini okuldan fiziki olarak alırken aynı zamanda e-Okul VBS üzerinden de PDF formatında görüntüleyip indirebilecek.

e-Okul kapanış tarihi 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, kapandı mı? - 4

E-OKUL KAPANINCA NE OLUR?

e-Okul not girişleri kapandıktan sonra, öğrenciler için yeni not eklenmez, sadece mevcut verileri görüntüleyebilir.

Öğretmenler sistemde değişiklik yapamaz.

Karne notları sabitlenmiş olur.

DAHA FAZLA GÖSTER