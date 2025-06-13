e-Okul kapanış tarihi 2025: e-Okul VBS ne zaman kapanacak, kapandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenci, veli ve öğretmenler için sunduğu en kapsamlı dijital platformlardan biri olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılının da son haftasında büyük ilgi görüyor. Öğrencilerin notları, devamsızlık bilgileri ve karne verileri bu sistem üzerinden takip ediliyor. Peki, 2025 yılında e-Okul ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman erişime açılacak?
2024-2025 e-Okul VBS sisteminin ne zaman kapanacağı, karnelerini almak ve bir an önce yaz tatiline çıkmak isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Öğretmenlerin not girişlerini tamamlamasının ardından kapanacak olan e-Okul VBS sistemiyle birlikte öğrenciler için de karne notları ve devamsızlık durumu netleşmiş olacak. Peki, 2025 e-Okul VBS ne zaman kapanacak, kapandı mı?