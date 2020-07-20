e-Okul LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları)

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri bugün başladı, öğrenciler tercihlerini 29 Temmuz'a kadar yapabilecek. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden tercih işlemleri nasıl yapılır? LGS 2020 lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise taban puanları ne kadar?

ntv.com.tr 20.07.2020 - 13:42

e-Okul LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları) - 1

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS 2020 tercih kılavuzunu yayınladı.

LGS sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Liseye başlamaya hazırlanan bir buçuk milyonu aşkın öğrenci için yarın tercih dönemi başlıyor. Öğrenciler adreslerine göre ya da sınava girdilerse aldıkları puana göre yerleştirilmek için tercih yapacaklar. Merkezi sınava girenlerin 20, girmeyenlerin ise 10 tercih hakkı bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yerleşemeyenler için bu yıl iki kez nakil dönemi düzenleyecek.

e-Okul LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları) - 2

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Bu sene 5'ten 10'a çıkarılan lise tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden alınacak.

İlk önce ' https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# ' adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.

Peki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi puanları ve yüzdelik dilimleri nedir?

e-Okul LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları) - 3

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANI (YEP) NEDİR?

Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile LGS puanının toplanıp ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız. 

İSTANBUL LİSELERİ TABAN PUAN VE KONTENJANLARI

e-Okul LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları) - 4

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin sınav sonucundaki sıralamaları, yüzdelik dilim olarak açıklanır. Taban puanlar her yıl değişebiliyor fakat öğrenciler hem taban puanlarıne hem de yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmalıdır.

ANKARA LİSELERİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 

e-Okul LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları) - 5

ANADOLU LİSESİ, FEN LİSESİ VE MESLEK LİSESİ PUANLARI

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi pıanları MEB tarafından açıklandı.

Liselerin taban puanlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çıkan listeden puan türlerini öğrenmek istediğiniz lise türünü seçmeniz yeterli.

2020 LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA

e-Okul LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları) - 6

2020 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

16 Temmuz 2020 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

16 Temmuz 2020 -Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

16-29 Temmuz 2020 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması

20-29 Temmuz 2020 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

10 Ağustos 2020 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan
Edilmesi

10-14 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
e-Okul LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları) - 7
17 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

24 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

24-26 Ağustos 2020 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 - 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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