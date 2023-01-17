e-Okul ne zaman kapanacak? (2023 MEB e-Okul not girişi kapanma tarihi)

e-Okul not girişinin ne zaman kapanacağı, okullarda 1. dönemin sona ermesine kısa bir zaman kala sorgulanıyor. Öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde yer alan e-Okul kapanma tarihiyle ilgili net bilgiler araştırılıyor. Peki, e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?

e-Okul ne zaman kapanacak? (2023 MEB e-Okul not girişi kapanma tarihi) - 1

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısının bitmesine artık kısa bir zaman kaldı. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler, e-Okul not girişi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor. İşte ayrıntılar.

e-Okul ne zaman kapanacak? (2023 MEB e-Okul not girişi kapanma tarihi) - 2

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e- Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e Okul karne gününe kadar ekranı açık kalmaktadır.

E-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul ne zaman kapanacak? (2023 MEB e-Okul not girişi kapanma tarihi) - 3

E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.

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