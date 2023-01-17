e-Okul ne zaman kapanacak? (2023 MEB e-Okul not girişi kapanma tarihi)

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısının bitmesine artık kısa bir zaman kaldı. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler, e-Okul not girişi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor. İşte ayrıntılar.
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e- Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e Okul karne gününe kadar ekranı açık kalmaktadır.
e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.