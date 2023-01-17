e-Okul ne zaman kapanacak? (2023 MEB e-Okul not girişi kapanma tarihi)

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e- Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e Okul karne gününe kadar ekranı açık kalmaktadır.

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