e-Okul ne zaman kapanıyor? 2025 e-Okul kapanma tarihi
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatiline gün sayıyor. Karnelerini alacak öğrenciler ise e-Okul sisteminin ne zaman işlemlere kapanacağını merak ediyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor?
2024-2025 eğitim yılının ilk döneminin artık son günleri. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-Okul sistemine ziyaretler de artış gösterdi. Öğrencilerin sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.