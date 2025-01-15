e-Okul ne zaman kapanıyor? 2025 e-Okul kapanma tarihi

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.