e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? MEB 1. Dönem e-Okul VBS not ve devamsızlık sorgulama ekranı 2026

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, milyonlarca öğrenci ve veli için karne heyecanı başladı. 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak karneler öncesinde, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerindeki trafik artmış durumda. Sınav sonuçlarını, sözlü notlarını ve devamsızlık durumunu takip eden öğrenciler, "e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?