e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? MEB 1. Dönem e-Okul VBS not ve devamsızlık sorgulama ekranı 2026
12.01.2026 11:32
NTV - Haber Merkezi
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, milyonlarca öğrenci ve veli için karne heyecanı başladı. 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak karneler öncesinde, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerindeki trafik artmış durumda. Sınav sonuçlarını, sözlü notlarını ve devamsızlık durumunu takip eden öğrenciler, "e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?
Öğrenciler arasında "e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak?" Sorusunun yanıtı, karne gününün yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 15 tatil için gün sayan öğrenciler, e-Okul not ve devamsızlık girişinin kapanmasını bekliyor. e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
e-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor.
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.