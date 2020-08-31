EBA TV online eğitim ders programı (9. 10. 11. 12. sınıflar ders programları)

Bahar döneminin büyük bir bölümünü evlerinde geçiren ve eğitim süreçlerini uzaktan eğitim modeliyle devam ettiren öğrenciler, yeni eğitim yılına da aynı modelle başlayacak. 31 Ağustos 2020 Pazartesi gününden 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, öğrencilerin eksikleri kapatılacak. İşte ilkokul, ortaokul ve lise için EBA ders programları...

ntv.com.tr 31.08.2020 - 12:25

EBA TV online eğitim ders programı (9. 10. 11. 12. sınıflar ders programları) - 1

31 Ağustos 2020 Pazartesi gününden 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihlerinde okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecek.
EBA TV online eğitim ders programı (9. 10. 11. 12. sınıflar ders programları) - 2

Öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, sonrasında yeni konu ve kazanımlara devam edilecek. Bu amaçla MEB'in hazırladığı derslere ait program haritalarından yararlanılacak.

İşte ilkokul, ortaokul ve lise için ders programları...

EBA TV online eğitim ders programı (9. 10. 11. 12. sınıflar ders programları) - 3
EBA TV online eğitim ders programı (9. 10. 11. 12. sınıflar ders programları) - 4
EBA TV online eğitim ders programı (9. 10. 11. 12. sınıflar ders programları) - 5

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