Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? MEB öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesi

Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Eğitim ödeneği ya da diğer adıyla öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. İşte, 2024-2025 MEB eğitim ödeneği ödemesinde son bilgiler...