Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? MEB öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesi

2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı, şimdi ise öğretmenler ödenek ödeme tarihlerini merak ediyorlar. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara verilen ödenek ile ilgili ödeme tarihinin belli olup olmadığı sorgulanıyor. Eğitim ödeneğinin ödeme tarihi, okulların açılmasının ardından öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? MEB öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesi - 1

Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Eğitim ödeneği ya da diğer adıyla öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. İşte, 2024-2025 MEB eğitim ödeneği ödemesinde son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? MEB öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesi - 2

EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak.

Kırtasiye yardımı genellikle, eylül ayının sonuna kadar hesaplara aktarılıyor.

Bu kapsamda net bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.


Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? MEB öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesi - 3

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?


7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER