Eğitim ödeneği ne zaman, ne kadar yatacak? (Öğretmenlere eğitim ödeneği desteği)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere sağlanan eğitim ödeneği desteğinin ne zaman yatacağı, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde merak ediliyor. Kırtasiye malzemeleri için ödenecek olan ücret, memur aylık kat sayısına bağlı olarak öğretmenlere yatırılacak. Peki, eğitim ödeneği ne zaman, ne kadar yatacak?
Öğretmenlere eğitim ödeneğinin ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Her yıl yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere verilen destekle ilgili, MEB'den tarafından beklenen açıklama yapılmıştı. Peki, eğitim ödeneği ne zaman, ne kadar yatacak?