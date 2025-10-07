Eğitim sisteminde son durum: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı, kaç yıl olacak?

BAKAN TEKİN AÇIKLAMIŞTI!

Tekin, "Geçtiğimiz yıl bunu söyledik. Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Anlamlı açıklamalar sunduk ve sürekli olarak takip ettik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi açıdan da bu konuda karar verilirse farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir olasılıkla bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içinde karar verilir çünkü gelecekte yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek." sözlerine yer vermişti.