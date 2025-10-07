Eğitim sisteminde son durum: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı, kaç yıl olacak?
Türkiye'de zorunlu 12 yıllık eğitim sistemi 2012-13 döneminde uygulanmaya başladı. Daha öncesinde öğrenciler 8 yıllık zorunlu eğitime tabi tutuluyor. Yeni uygulamayla 4+4+4 olarak sınıflar üç kademeye ayrıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde değişikliğin sinyalini verdi. İşte, öne çıkan yeni eğitim sistemi önerileri hakkında detaylar...
Zorunlu eğitim sisteminin süresinin kısaltılması bir süredir gündeme gelen konular arasında. Ancak bu konuya dair net bir adım atılmamıştı. Öte yandan Bakan Tekin, katıldığı canlı yayında dünya çapında eğitim öğretim sürelerinin kısaldığını belirterek yeni gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti. Yeni eğitim sisteminde ise konuşulan formüller arasında 2+2 ve 3+1 sistemlerinin öne çıktığı bildirildi. Peki, eğitim süresi kısalacak mı?