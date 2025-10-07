Eğitim sisteminde son durum: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı, kaç yıl olacak?

Türkiye'de zorunlu 12 yıllık eğitim sistemi 2012-13 döneminde uygulanmaya başladı. Daha öncesinde öğrenciler 8 yıllık zorunlu eğitime tabi tutuluyor. Yeni uygulamayla 4+4+4 olarak sınıflar üç kademeye ayrıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde değişikliğin sinyalini verdi. İşte, öne çıkan yeni eğitim sistemi önerileri hakkında detaylar...

Zorunlu eğitim sisteminin süresinin kısaltılması bir süredir gündeme gelen konular arasında. Ancak bu konuya dair net bir adım atılmamıştı. Öte yandan Bakan Tekin, katıldığı canlı yayında dünya çapında eğitim öğretim sürelerinin kısaldığını belirterek yeni gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti. Yeni eğitim sisteminde ise konuşulan formüller arasında 2+2 ve 3+1 sistemlerinin öne çıktığı bildirildi. Peki, eğitim süresi kısalacak mı?

EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? 

Resmî olarak 650 bin civarında dersliğin bulunduğu okullarda 12 yıllık zorunlu eğitimin değişeceğine dair beklentiler bulunuyor. Bakan Tekin, katıldığı canlı yayında, 4+4+4 sisteminin değişip değişmeyeceğine dair sorulara, dünyada eğitim sürelerinin kısaldığını ve gelişmelere ayak uyduracak adımlar atılabileceği yanıtını verdi.

Talepleri takip ettiklerini bildiren Tekin, bir rapor oluşturulduğunu ve bunu Kabine Toplantısında ele alacaklarını açıkladı. Bu yıl içinde karar verilerek bir sonraki eğitim öğretim yılında uygulamaya konacağı açıklamalarda yer aldı.

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM KISALIYOR MU?

İlk olarak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında uygulanan 4+4+4 formulü ile uygulanan 12 yıllık zorunlu eğitim için yeni alternatifler konuşuluyor. Gündemde olması beklenen formüller arasında 2+2 ve 3+1 sistemleri yer alıyor.

Eğitim-Bir-Sen tarafından geçtiğimiz temmuz ayında yapılan saha araştırmasına göre; 36 binin üzerinde öğretmen, yönetici, veli ve öğrenci zorunlu eğitim sistemi için 2+2 ve 3+1 sistemlerini uygun buldu. Yani 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu 1 yıl isteğe bağlı olarak uygulanması alternatifler arasında olabilir.

BAKAN TEKİN AÇIKLAMIŞTI!

Tekin, "Geçtiğimiz yıl bunu söyledik. Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Anlamlı açıklamalar sunduk ve sürekli olarak takip ettik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi açıdan da bu konuda karar verilirse farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir olasılıkla bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içinde karar verilir çünkü gelecekte yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek." sözlerine yer vermişti.

DÜNYADA ZORUNLU EĞİTİM SÜRELERİ

Dünyada zorunlu eğitim süreleri genellikle 9 ila 10 yıl arasında uygulanıyor. İşte, ülkelerin eğitim süreleri:

İngiltere - 11
İrlanda - 10
Fransa - 10
Almanya - 9/10
Macaristan - 12
İtalya - 10
Hollanda - 13
İspanya - 10
İsveç - 9
İsviçre - 9/11
Avustralya - 9/11
Kanada - 10/12
Japonya - 9
Kore - 9
Yeni Zelanda - 10
Singapur - 10
Güney Afrika - 8
ABD - 10
Belçika - 12
Lüksemburg - 12
Portekiz - 12
Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) - 12
Macaristan - 13

