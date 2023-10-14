Eğitimde yeni dönem: Teneffüsten, ders geçme notuna, devamsızlıktan, öğretmen nöbetlerine köklü değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde köklü değişikliklere gitti. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişikliklere göre; öğretmenler ve öğrencileri ilgilendiren yeni kararlar alındı. Buna göre, okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak. Sınıf geçme konusunda da önemli bir değişiklik var. Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70’e, diğer dersler için 50’ye yükseltildi. Yönetmelikte öğretmenleri de ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. Doğum yapan öğretmenlerin, nöbet tutmama hakkı 2 yıla çıkarıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmelikte eğitimle ilgili köklü değişiklikler yer alıyor.