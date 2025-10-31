EGM ÖGG sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı: 117. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ekim tarihinde düzenlenen ÖGG sınav sonuçları için gözler egm.gov.tr adresine çevrildi. 117. dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar, internet üzerinden T.C. numarası, sınav adı ve güvenlik koduyla sonuçlara erişim sağlayabilecek. Peki ÖGG 117. dönem sınav sonuçları 2025 açıklandı mı?
ÖGG 117. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Adaylara sınavlarda 100 soruluk temel eğitim sınavından sorular yöneltildi. Özel güvenlik olabilmek için adayların sınavdan en az 60 puan alması gerekiyor.
Yazılı sınavın ardından uygulamalı sınav 20 Ekim’de tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü sınavın cevap anahtarını erişime açarken sonuçların ilan edilmesinin ardından itiraz süreci 10-12 Kasım’da başlayacak. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…