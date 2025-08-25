EGM ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi duyurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlisi adaylarının merakla beklediği Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi duyurdu. Adaylar, sınavın ardından en çok sınav soruları ve doğru cevapların açıklanacağı günü araştırıyordu. EGM’den yapılan açıklamaya göre, sorular ve cevap anahtarları belirlenen tarihte erişime açılacak.
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav süreci ardından değerlendirme süreci başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 sınav takvimine göre, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10:00’da başladı ve 12.00'da sona erdi.