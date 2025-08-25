EGM ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlisi adaylarının merakla beklediği Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi duyurdu. Adaylar, sınavın ardından en çok sınav soruları ve doğru cevapların açıklanacağı günü araştırıyordu. EGM’den yapılan açıklamaya göre, sorular ve cevap anahtarları belirlenen tarihte erişime açılacak.

EGM ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi duyurdu - 1

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav süreci ardından değerlendirme süreci başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 sınav takvimine göre, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10:00’da başladı ve 12.00'da sona erdi.

EĞİTİM HABERLERİ

EGM ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi duyurdu - 2

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuz yer alan bilgiler doğrultusunda ÖGG sınav soruları ve cevapları 26 Ağustos 2025 Salı günü yayınlanacak.

EGM ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi duyurdu - 3

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” websitesinde ilan edilecek.

EGM ÖGG sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi duyurdu - 4

116. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yayımladığı sınav takvimine göre, 116. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, 12 Eylül 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden ilan edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER