Ek puanlı yerleştirme nedir, hangi bölümlerde geçerli?

ÖSYM ve YÖK tarafından düzenlenen 2025 YKS yerleştirme sürecinde, ek puanlı yerleştirme uygulaması, üniversiteye geçişte önemli bir fark yaratıyor. Mezun olunan lise alanıyla uyumlu tercihlerde bulunan adaylar, ek puan avantajıyla başarı sıralamasında bir adım öne geçebiliyor. Peki, ek puanlı yerleştirme nedir, hangi bölümlerde geçerli?

Ek puanlı yerleştirme nedir, hangi bölümlerde geçerli? - 1

2025 YKS tercih dönemiyle birlikte öne çıkan konuların başında "ek puanlı yerleştirme" sistemi yer alıyor. Özellikle meslek lisesi veya imam hatip lisesi mezunları, kendi alanlarına uygun tercih yaptıklarında bu avantajdan yararlanabiliyorlar.


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Ek puanlı yerleştirme nedir, hangi bölümlerde geçerli? - 2

Ek puanlı yerleştirme, mezun olunan lise alanı ile alanla ilgili üniversite bölümleri tercih edildiğinde adaylara ek puan sağlanmasını ifade eder. Bu sayede yerleştirme puanı, ham puana eklenen OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ve alan uyumu ek puanları ile yükseltilir.

Meslek lisesi mezunlarının, okudukları alanla doğrudan bağlantılı önlisans programları seçmeleri durumunda OBP × 0,06 veya 0,18 katsayısı uygulanarak ek puan alınır.

Ek puanlı yerleştirme nedir, hangi bölümlerde geçerli? - 3

KİMLER VE HANGİ BÖLÜMLER İÇİN GEÇERLİ?

Meslek lisesi mezunları, kendi alanlarına denk veya yakın önlisans programlarını tercih ettiklerinde bu sistemden yararlanabilir. Örneğin bilişim teknolojileri alanı mezunları bilgisayar programcılığı, sağlık meslek lisesi mezunları hemşirelik, radyoloji gibi bölümleri tercih edebilirler.

Ek puanlı yerleştirme nedir, hangi bölümlerde geçerli? - 4

İmam hatip lisesi mezunları, alanlarına uygun lisans ve önlisans programlarında, özellikle Arapça öğretmenliği, ilahiyat, İslam bilimleri gibi bölümlerde ek puan hakkına sahiptir.

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