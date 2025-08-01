Ek puanlı yerleştirme nedir, hangi bölümlerde geçerli?
ÖSYM ve YÖK tarafından düzenlenen 2025 YKS yerleştirme sürecinde, ek puanlı yerleştirme uygulaması, üniversiteye geçişte önemli bir fark yaratıyor. Mezun olunan lise alanıyla uyumlu tercihlerde bulunan adaylar, ek puan avantajıyla başarı sıralamasında bir adım öne geçebiliyor. Peki, ek puanlı yerleştirme nedir, hangi bölümlerde geçerli?
2025 YKS tercih dönemiyle birlikte öne çıkan konuların başında "ek puanlı yerleştirme" sistemi yer alıyor. Özellikle meslek lisesi veya imam hatip lisesi mezunları, kendi alanlarına uygun tercih yaptıklarında bu avantajdan yararlanabiliyorlar.