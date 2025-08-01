Ek puanlı yerleştirme nedir, hangi bölümlerde geçerli?

Ek puanlı yerleştirme, mezun olunan lise alanı ile alanla ilgili üniversite bölümleri tercih edildiğinde adaylara ek puan sağlanmasını ifade eder. Bu sayede yerleştirme puanı, ham puana eklenen OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ve alan uyumu ek puanları ile yükseltilir.



Meslek lisesi mezunlarının, okudukları alanla doğrudan bağlantılı önlisans programları seçmeleri durumunda OBP × 0,06 veya 0,18 katsayısı uygulanarak ek puan alınır.