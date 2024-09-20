Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Tarihler belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından adayların kayıtlarını ne zaman yaptıracağı merak konusu oldu. Bu kapsamda bilgi ise ÖSYM'den geldi. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Tarihler belli oldu - 1

2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Boş kontenjanlara yerleşerek üniversiteli olan binlerce aday şimdi kayıtlarını yaptıracağı tarihe odaklandı.

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Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Tarihler belli oldu - 2

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2024-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılabilecek.

Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Tarihler belli oldu - 3

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?


Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı.

Yakın zaman içinde KYK'dan konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor.

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