Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Tarihler belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından adayların kayıtlarını ne zaman yaptıracağı merak konusu oldu. Bu kapsamda bilgi ise ÖSYM'den geldi. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?
2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Boş kontenjanlara yerleşerek üniversiteli olan binlerce aday şimdi kayıtlarını yaptıracağı tarihe odaklandı.