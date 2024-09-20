Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Tarihler belli oldu

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı.



Yakın zaman içinde KYK'dan konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor.