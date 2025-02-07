EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemlerinin tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Aday puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle ÖSYM tarafından kadrolara yerleştirme yapılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum ne?

EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında yapılan 2025 yılı tercih işlemleri, 16-27 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur olarak görev almak isteyen adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

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EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

EKPSS TERCİH SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte, adaylar tercih sonuçlarını resmi sistem üzerinden öğrenebilecek.

EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih sonuçlarının genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasından birkaç hafta sonra açıklandığı görülüyor. Bu nedenle, sonuçların Şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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