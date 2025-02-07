EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte, adaylar tercih sonuçlarını resmi sistem üzerinden öğrenebilecek.