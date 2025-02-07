EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemlerinin tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Aday puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle ÖSYM tarafından kadrolara yerleştirme yapılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum ne?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında yapılan 2025 yılı tercih işlemleri, 16-27 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur olarak görev almak isteyen adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.