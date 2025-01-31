EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 16 Ocak 2025 tarihinde başlatılan tercih işlemleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. İşlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercihleri geride kaldı. ÖSYM aracılığı ile EKPSS puanları kapsamında tercihlerini yapan engelli memur adayları, değerlendirmelerin tamamlanmasını bekliyor.