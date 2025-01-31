EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 16 Ocak 2025 tarihinde başlatılan tercih işlemleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. İşlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercihleri geride kaldı. ÖSYM aracılığı ile EKPSS puanları kapsamında tercihlerini yapan engelli memur adayları,  değerlendirmelerin tamamlanmasını bekliyor.

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EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. 


EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih sonuçlarının genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasından birkaç hafta sonra açıklandığı görülüyor. Bu nedenle, sonuçların Şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

EKPSS 2025 tercih sonuçlarında son durum: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

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