EKPSS başvuru ekranı 2026: EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
03.02.2026 16:36
NTV - Haber Merkezi
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) başvuruları için geri sayım başladı. Kamuda boş bulunan engelli personel alımı için başvuru yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2026 EKPSS başvuru kılavuzuna çevirdi. 2026 EKPSS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? EKPSS başvurusu nasıl yapılır?
2026 EKPSS başvuruları için tarih araştırmaları devam ediyor. 2026 yılında yapılacak Engelli Kamu Personeli alımı için başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz sonrasında belli olacak. Yayımlanacak kılavuzla birlikte adaylar sınav için başvurularını tamamlayacak ve gözler daha sonrasında EKPSS sınav tarihine çevrilecek. 2026 EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
2026 EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan EKPSS sınavı başvuruları 4 Şubat'ta başlayacak ve 24 Şubat'ta sona erecek.
Geç başvurular 3-4 Mart tarihinde kabul edilecek.
EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.