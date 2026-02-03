EKPSS başvuru ekranı 2026: EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2026 EKPSS başvuruları için tarih araştırmaları devam ediyor. 2026 yılında yapılacak Engelli Kamu Personeli alımı için başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz sonrasında belli olacak. Yayımlanacak kılavuzla birlikte adaylar sınav için başvurularını tamamlayacak ve gözler daha sonrasında EKPSS sınav tarihine çevrilecek. 2026 EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?